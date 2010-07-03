В Госдуме оценили отказ Трампа снять санкции с Ирана

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин оценил отказ президента США Дональда Трампа от предложения властей Ирана снять со страны все санкции в обмен на встречу.

"Применение санкций – путь в никуда, и Соединенные Штаты должны это четко и ясно осознавать. На мой взгляд, иранский лидер Хасан Рухани понимает, что тот деструктивный подход США, при котором сегодня они говорят одно, а завтра совершенно другое по одной и той же теме, не предполагает продвижения переговорного процесса и достижения какого-то результата", – сказал депутат в комментарии RT.

Он отметил, что действия и решения США не способствуют обеспечению мира и стабильности, а Иран это осознает. Швыткин подчеркнул, что нужно встречное движение обеих стран, чтобы решить эту ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что отказался от предложения властей Ирана снять со страны санкции в обмен на встречу.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва считает новые санкции США против Национального банка Ирана незаконными.

Дональд Трамп ввел новые жесткие санкции против Национального банка Ирана. Соответствующее поручение президент США дал министру финансов Стивену Мнучину.

