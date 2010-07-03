В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Такого мнения придерживается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такое действие Штатов меняет форму отношений между государствами. "Теперь вот уже как, наверное, третий день после этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно", – сказала Захарова в эфире передачи "Большая игра".

Она добавила, что негативные последствия от публикации содержания переговоров двух президентов "очень значительны". Также представитель МИД предположила, что публикация телефонного разговора может стать уроком Зеленскому и тем самым повлиять на ситуацию в стране.

По ее мнению, украинскому лидеру нужно переоценить роль США в ситуации на Украине.

25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".

До публикации американские СМИ предположили, что президент США мог попросить украинского коллегу провести расследование деятельности сына главного оппонента Трампа на следующих президентских выборах Джо Байдена. Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".

Как подтвердила опубликованная стенограмма, в ходе беседы с Зеленским Трамп заявил, что "было бы здорово", если бы власти Украины изучили "дело Байдена". Однако указаний на то, что глава Белого дома просил об этом в обмен на помощь Киеву, там нет.

Комментируя стенограмму разговора Трампа и Зеленского, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что демократы выставили США на посмешище, пытаясь запустить на основании этого документа процедуру импичмента президента.

Сам Владимир Зеленский удивился публикации разговора с Трампом. По словам украинского лидера, он не против раскрытия своих слов, однако считает, что в некоторых случаях подобная информация должна оставаться недоступной.

