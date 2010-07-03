В США госпитализировали участника предвыборной гонки Берни Сандерса

Фото: ТАСС/Zuma

В США госпитализировали сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, который является одним из лидеров предвыборной гонки среди демократов, сообщает телекомпания ABC со ссылкой на заявление представителей политика.

В заявлении говорится, что во время предвыборной кампании сенатор почувствовал дискомфорт в груди. У него была закупорка артерии, в связи с чем врачи провели необходимую медицинскую процедуру.

Из-за инцидента отменены несколько предстоящих событий с участием сенатора.

Ранее палата представителей американского конгресса начала процедуру импичмента Трампа. Как пояснила Нэнси Пелоси, своими действиями он "предал должность президента, национальную безопасность и целостность выборов". Основанием для импичмента Пелоси назвала разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.