Трамп рассказал о разработке США "невероятных вооружений"

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Президент США Дональд Трамп сообщил о разработке "невероятно новых вооружений", в том числе подводных лодок новейшего образца.

По его словам, в ближайшее время США могут продемонстрировать некоторые новинки.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить", – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава Белого дома отметил, что США развивают и обновляют ядерные вооружения.

"Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать. Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", – подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере. В тексте представленного конгрессу доклада отмечается, что Москва "стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов".

В феврале 2018 года Пентагон представил Обзор ядерного потенциала – в документе были описаны основные принципы функционирования стратегических ядерных сил США. Там подчеркивалось, что Вашингтон прежде не сталкивался с такими ядерными угрозами, как сейчас. В списке подобных угроз обозначены Россия, Иран, КНДР и Китай.