США изучают возможность модернизации ядерных сил

Фото: министерство обороны США

Исследовательская служба конгресса США оценила программу модернизации ядерного оружия России и поставила вопрос о целесообразности развития Штатами новых возможностей по сдерживанию РФ в этой сфере. С соответствующим докладом ознакомилось RT.

В документе отмечается, что американский парламент обеспокоен направлением и темпами развития российских проектов по обновлению ЯО, а также вызовами, создаваемыми Москвой для Вашингтона и его союзников.

Конгрессу авторы доклада рекомендуют еще раз проанализировать ядерную доктрину РФ и определить риски начала новой гонки вооружений. На основе этого анализа предлагается решить, нужны ли США программы модернизации для поддержания американского потенциала ядерного сдерживания.

В тексте также отмечается, что после окончания холодной войны Москва якобы перестала следовать советскому принципу отказа от применения ЯО первой и несколько раз пересматривала свою ядерную доктрину. "Россия стала больше полагаться на ядерное оружие и может угрожать его применением во время региональных конфликтов", – сказано в документе.

Комментируя доклад исследовательской службы конгресса, российские эксперты обратили внимание на то, что военная доктрина России является открытым документом, в котором четко изложено, что применение ядерного оружия возможно только в формате ответно-встречного удара. Они добавили, что Штаты, вероятно, готовятся к развалу СНВ-III и уже создают аргументационно-доказательную базу, чтобы обвинить Москву в нарушении удерживающих мировую безопасность соглашений.

В феврале 2018 года Пентагон опубликовал Обзор ядерного потенциала – в документе были описаны основные принципы функционирования СЯС Соединенных Штатов. Там подчеркивалось, что США прежде не сталкивались с такими ядерными угрозами, как сейчас. В списке подобных угроз были названы Россия, КНДР, Иран и Китай.

Ранее бывший замминистра обороны Штатов Роберт Уорк заявил, что использование военными систем искусственного интеллекта могут спровоцировать решение о нанесении ядерного удара. По его мнению, системы ИА не должны участвовать в контроле ядерного вооружения, поскольку они запускаются по определенным параметрам и показателям. "В некоторых ситуациях искусственный интеллект может расценить неопасные факторы как представляющие угрозу, и это является тревожной перспективой", – подчеркнул Уорк.