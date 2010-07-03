Эксперт оценил идею Трампа бомбить ураганы из ядерного оружия

17:08
17:08
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Фото: depositphotos/NASA.image
Идею президента США Дональда Трампа бороться с ураганами при помощи ядерного оружия оценил сотрудник главной научной обсерватории и соавтор книги "Парадоксы климата" Андрей Киселев. В беседе с ИА "НСН" климатолог назвал предложение американского лидера абсурдным и нарушающим международное право.
На одном из брифингов глава Белого дома спросил, почему нельзя ударить ядерной бомбой "в самый центр" урагана и таким образом "рассеять" его. "Думаю, что это абсурдная идея, у Трампа много таких. Это запрещено еще и Конвенцией, которая подписана в 70-е годы о неиспользовании окружающей среды в военных и прочих целях", – подчеркнул Киселев. Он напомнил, что инициатором конвенции в свое время выступил Советский Союз, а подписали ее почти все страны мира.
Климатолог предположил, что метод борьбы с ураганами Трампа невыполним и с "чисто технической точки зрения". "Это очень большая энергия, которая человеку неподвластна", – считает эксперт. "Равно как пустыня Сахара получает от солнца столько же энергии за шесть часов, сколько все человечество вырабатывает за весь год. Это просто для сопоставимости энергии природных стихий и возможностей человека", – отметил собеседник агентства.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Дональд Трамп загорелся идеей покупки Гренландии у Дании. По информации СМИ, президент США якобы неоднократно обсуждал этот вопрос с советниками, интересовался ресурсами и геополитическим значением острова. В США даже выпустили партию футболок с картой страны, в состав которой входит Гренландия. В Копенгагене выразили надежду, что американский лидер просто пошутил.
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