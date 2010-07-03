Елизавета II пожаловалась на испорченный Трампом газон

09:28
09:28
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Фото: TASS/Chris Jackson/PA Wire/PA Images
Елизавета II пожаловалась австралийскому премьер-министру Скотту Моррисону на Дональда Трампа. Королева Великобритании считает, что из-за вертолетов президента США оказался испорчен газон перед Букингемским дворцом, пишет Daily Times.
Источник, близкий к Моррисону, сообщил, что королева возмутилась выжженными следами, которые якобы были оставлены двигателями вертолета Трампа.
В начале июня Елизавета II приняла Дональда Трампа и его супругу в Букингемском дворце. На лужайке перед дворцом главу Белого дома встречали наследник британского престола принц Чарльз и его супруга Камилла. А у входа Трампа ожидала сама Елизавета II – в костюме и шляпке бирюзового цвета. Трамп вместе с супругой выпили чай в Букингемском дворце вместе с представителями британской королевской семьи. В честь трехдневного визита Трампа в Великобританию был дан артиллерийский салют из 41 орудия. Оркестр Гренадерской гвардии исполнил для гостей гимн США.
В Лондоне глава Белого дома передвигался по воздуху – на одном из трех вертолетов Корпуса морской пехоты США.
Не обошлось и без курьезов. Трамп задремал во время тоста британской королевы на официальном приеме. Камеры засняли главу Белого дома, когда тот начал "клевать носом", слушая речь королевы об отношениях двух стран. Внезапно американский лидер "очнулся" и резко поднял голову.
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