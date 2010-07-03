Кремль назвал намерение США купить Гренландию международным шопингом

16:30
16:30
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Фото: Москва 24
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что намерение США приобрести Гренландию – это "международный шопинг". Он отметил, что Россия не станет вмешиваться в эту ситуацию.
"Это не наше дело, мы таким международным шопингом не занимаемся. Этот вопрос связан с отношениями между США и Данией. Если мы правильно понимаем, сейчас там определенная черная кошка пробежала. Но это не наш вопрос, мы не хотели бы вмешиваться", – сказал Песков, передает ТАСС.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что думал насчет покупки крупнейшего на Земле острова у Дании. Он отметил, что рассматривал такой вариант по стратегическим соображениям. В ответ премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, хотя Дания по-прежнему готовится к визиту президента США.
Встреча была изначально запланирована на 2-3 сентября. Однако Трамп отложил встречу из-за нежелания Дании продавать остров.
Как сообщали американские СМИ, в администрации Трампа думали насчет того, чтобы предложить датскому правительству выплаты в размере 600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение. При этом не уточнялось, в течение какого времени планировались выплаты.
Источники в Белом доме сообщали, что сумму выплат определили исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии. Также известно, что США предлагали совершить крупную единовременную выплату (сумма не разглашалась).
Ранее США уже предпринимали попытку купить Гренландию. Это было после Второй мировой войны. Тогда президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов. Он получил отказ.
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