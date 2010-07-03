СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

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В администрации президента США подумывали предложить правительству Дании выплаты в размере 600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

При этом в течение какого времени планировались выплаты, не уточняется. По данным источников из Белого дома, названную сумму определили исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.

Чтобы стимулировать Данию к подписании сделки, американские чиновники предполагали совершить также крупную единовременную выплату в казну скандинавского королевства. Сумма не называется.

Ранее президент США заявил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова Гренландия у Дании. По словам Трампа, он рассматривал данный вопрос "стратегически". Однако он подчеркнул, что "это не номер один в повестке дня".

Позже премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, однако подчеркнула, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США.

Трамп после этого отложил встречу с премьером, запланированную на 2–3 сентября, из-за ее нежелания обсуждать продажу острова.

США уже предпринимали попытку купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Остров имеет стратегическое значение для освоения Арктики.