СМИ узнали финансовую часть предложения США по покупке Гренландии

15:45
15:45
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Patrick Pleul/dpa
В администрации президента США подумывали предложить правительству Дании выплаты в размере 600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
При этом в течение какого времени планировались выплаты, не уточняется. По данным источников из Белого дома, названную сумму определили исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание автономии.
Чтобы стимулировать Данию к подписании сделки, американские чиновники предполагали совершить также крупную единовременную выплату в казну скандинавского королевства. Сумма не называется.
Ранее президент США заявил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова Гренландия у Дании. По словам Трампа, он рассматривал данный вопрос "стратегически". Однако он подчеркнул, что "это не номер один в повестке дня".
Позже премьер Дании Метте Фредериксен назвала идею Трампа абсурдной, однако подчеркнула, что Дания по-прежнему готовится к визиту президента США.
Трамп после этого отложил встречу с премьером, запланированную на 2–3 сентября, из-за ее нежелания обсуждать продажу острова.
США уже предпринимали попытку купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ. Остров имеет стратегическое значение для освоения Арктики.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: