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19 августа, 20:21

Премьер-министр Дании исключила возможность продажи США Гренландии

политика за рубежом

19 августа, 20:21

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Фото: ТАСС/Simone Kuhlmey/Pacific Press via ZUMA Wire

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Гренландия не может быть продана США.

"Гренландия гренландская. Я действительно надеюсь, что все это (планы покупки. – Прим. ред.) несерьезно", – сказала Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова Гренландия у Дании.

По словам Трампа, он рассматривал данный вопрос "стратегически". Однако он подчеркнул, что "это не номер один в повестке дня".

США уже предпринимали попытку купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн предлагал Дании за остров 100 миллионов долларов, но получил отказ.

Ранее стало известно, что таяние льда в Гренландии ускорилось в шесть раз за 46 лет. По этой причине уровень Мирового океана вырос примерно на 13,7 миллиметра.

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политика за рубежом

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