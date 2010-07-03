В США выпустили футболки с Гренландией в составе страны

23 августа, 19:03
23 августа, 19:03
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
В США выпустили партию футболок с картой страны, в состав которой входит Гренландия.
Заказчик продукции – Национальный комитет Республиканской партии США. Политики готовы выслать футболки за пожертвования в размере от 25 долларов в поддержку идеи президента Дональда Трампа "сделать Америку еще больше". Размер футбол варьируется от S до 3XL.
Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп загорелся идеей покупки Гренландии у Дании. Президент США якобы неоднократно обсуждал вопрос с советниками, интересовался ресурсами и геополитическим значением острова.
Мнения экспертов относительно намерений президента разделились. Одни считают, что Трамп не рассматривает эту идею серьезно. Другие уверены, что рациональное зерно в таком приобретении есть. Основной целью такого проекта может быть потенциальное расширение военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. По данным СМИ, в администрации Трампа думали насчет того, чтобы предложить датскому правительству выплаты в размере 600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.
Вашингтон уже пытался заполучить остров. Президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании продать Гренландию за 100 миллионов долларов. На это предложение последовал категорический отказ.
В Копенгагене выразили надежду, что американский президент пошутил, а саму идею назвали абсурдной.
Дания владеет Гренландией на протяжении нескольких столетий. До 1536 года остров был частью Норвегии. В 1979 году жители острова получили широкую автономию от правительства в Копенгагене.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: