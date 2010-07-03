В США выпустили футболки с Гренландией в составе страны

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В США выпустили партию футболок с картой страны, в состав которой входит Гренландия.

Заказчик продукции – Национальный комитет Республиканской партии США. Политики готовы выслать футболки за пожертвования в размере от 25 долларов в поддержку идеи президента Дональда Трампа "сделать Америку еще больше". Размер футбол варьируется от S до 3XL.

Ранее источники Wall Street Journal сообщили, что Дональд Трамп загорелся идеей покупки Гренландии у Дании. Президент США якобы неоднократно обсуждал вопрос с советниками, интересовался ресурсами и геополитическим значением острова.

Мнения экспертов относительно намерений президента разделились. Одни считают, что Трамп не рассматривает эту идею серьезно. Другие уверены, что рациональное зерно в таком приобретении есть. Основной целью такого проекта может быть потенциальное расширение военного присутствия Соединенных Штатов в Арктике. По данным СМИ, в администрации Трампа думали насчет того, чтобы предложить датскому правительству выплаты в размере 600 миллионов в год за передачу Гренландии в бессрочное владение.

Вашингтон уже пытался заполучить остров. Президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании продать Гренландию за 100 миллионов долларов. На это предложение последовал категорический отказ.

В Копенгагене выразили надежду, что американский президент пошутил, а саму идею назвали абсурдной.

Дания владеет Гренландией на протяжении нескольких столетий. До 1536 года остров был частью Норвегии. В 1979 году жители острова получили широкую автономию от правительства в Копенгагене.

