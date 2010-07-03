В Госдуме оценили намерение США включить в ДСНВ новое российское оружие

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В Госдуме оценили заявление главы Пентагона Марка Эспера о необходимости включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений все новое оружие, которое стремится заполучить Россия. Первый заместитель председателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что США продолжают "взламывать" систему международной безопасности.

"У России есть ряд разработок, но, как правило, от разработки нового вида вооружений до постановки его на боевое дежурство проходит достаточно большой период времени. И в данном случае мы имеем дело именно с такой ситуацией", – сказал он в разговоре с RT.

Новиков подчеркнул, что Штаты продолжают следовать принципу продвижения своих политических интересов. Они всегда подкрепляли это мощью собственных вооруженных сил.

Этому противостоят Китай, Россия и ряд других стран, поскольку их не устраивает, что США делают мир "менее безопасным", добавил депутат.

Ранее Эспер заявил, что Россия намерена расширить свой ядерный арсенал, чтобы "иметь дело с США". Он отметил, что нужно включить в договор новое оружие.

