Ракету "Буревестник" могут поставить на вооружение к 2025 году

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Разведка США считает, что российская крылатая ракета "Буревестник" будет поставлена на вооружение в течение ближайших шести лет.

По данным телеканала CNBC, этот срок меньше, чем планировалось изначально. Также утверждается, что ракету испытывали пять раз за последние два года. При этом все испытания якобы завершились неудачно.

Разведка установила, что самый длительный полет превышал две минуты, во время которого ракета преодолела 35,4 километра. Самый короткий продолжался четыре секунды, за которые "Буревестник" пролетел 8,05 километра.

Как сообщает издание, тесты показали, что ядерная энергоустановка ракет не смогла запуститься. Телеканал увязал эти сведения с происшествием в Архангельской области, передает "Комсомольская правда".

8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки "Буревестник" на полигоне под Северодвинском произошел взрыв с возгоранием. Погибли пять сотрудников "Росатома", еще трое пострадали.