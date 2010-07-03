Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства – СМИ

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Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США. Об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников вашингтонской администрации.
По данным газеты, Трамп испытывал "к Украине неукротимую ненависть с первых дней пребывания в Белом доме". Источник издания рассказал, что никогда не понимал такой реакции президента США, выразив мнение, что такое отношение Трампа могло вызвать то, что якобы страна сотрудничала с демократами во время предвыборных мероприятий в 2016 году, целью которой было недопущение победы нынешнего лидера США.
"Звучали обвинения в том, что они (украинские власти. – Прим. ред.) как-то помогали предвыборному штабу (экс-госсекретаря Хиллари. – Прим. ред.) Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить ему (Трампу. – Прим. ред). Он просто ненавидел Украину", – добавил источник газеты.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о возможности визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Американский лидер выразил уверенность, что Зеленский не откажется и вскоре прибудет в США.
25 сентября администрация президента США Дональда Трампа опубликовала расшифровку телефонного разговора главы Белого дома с Зеленским, который состоялся 25 июля. В документе имеется пометка "рассекречено по указу президента".
В нем якобы лидер США требовал у Владимира Зеленского начать расследование против сына Джозефа Байдена, своего конкурента на выборах 2020 года.
Это дало повод демократам инициировать в Конгрессе начало процедуры импичмента Трампа, обвиненного во вмешательстве в выборы. Сам глава Белого дома отверг все обвинения, назвав их "охотой на ведьм".
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