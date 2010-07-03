Зеленский устал от негатива и критики

12:52
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива, который исходит от СМИ, а также болезненно воспринимает критику в сторону своей команды. Об этом рассказал глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
"Он устал и очень измучился из-за негатива. Потому что очень много негатива на нас выливается и с использованием средств массовой информации – он это очень болезненно воспринимает", – цитирует его издание "Украинская правда".
Богдан добавил, что украинский президент "очень сильно старается", назначает множество международных встреч, в отличие от прошлого главы государства Петра Порошенко. Зеленский старается использовать свою популярность на благо государства: привлекать иностранных инвесторов, приглашать политиков и поправлять имидж страны в глазах европейских партнеров.
"А это очень тяжело. Это очень много сил забирает и энергии", – заключил он.
Ранее Дональд Трамп во время общения с журналистами на авиабазе Эндрюс оговорился, назвав украинского лидера Владимира Зеленского новым президентом России.
На минувшей неделе Зеленский побывал в поселке Золотое в Донбассе. Там он пообщался с представителями националистов, которые заявили, что не поддерживают отвод войск. Общение украинского лидера с радикалами закончилось перепалкой. Позднее президент России Владимир Путин прокомментировал этот эпизод. Он отметил, что не уверен в правильности подхода Зеленского, который "на линии соприкосновения уговаривал людей, отказывающихся подчиниться его приказам".
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