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Политика

13:26

Захарова посчитала, что США вернулись к временам "дикого Запада"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Поведение США во внешней политике говорит о том, что Белый дом потерял протокольную деликатность. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, нынешняя американская реальность представляет собой некое возвращение к временам "дикого Запада". Главенство правил, традиций и формальностей в политике заканчивается.

Захарова отметила, что в США "все делается упрощенно". Это наиболее заметно по общению американского президента со СМИ. В прошлом остались традиции уважительного и ровного отношения с журналистами.

Отход от прежних принципов наблюдается и в мировой экономике. Вашингтон предпочитает использовать прямые и жесткие меры для политического вмешательства в экономическую жизнь иностранных государств, подчеркнула дипломат.

"Почему я это сравниванию с ковбойскими временами? Вот удобно и функционально тогда было класть ноги на стол. Так и сегодня мы живем с США, которые положили ноги на мировой стол", – заключила Захарова.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер высказалась по теме Второй мировой войны после заявления Владимира Путина о том, что ряд стран Европы вступил в сговор с фашистской Германией.

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