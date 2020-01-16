Помпео высказался о подписании "первой фазы" сделки с Китаем

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Госсекретарь США считает победой подписание "первой фазы" торгового соглашения между США и Китаем, сообщает "Газета.ру". По его словам, Штаты приветствуют такое решение.

15 января американский лидер Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами. Согласно документам, Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на 200 миллиардов долларов.

Вашингтон же отменил повышение пошлин на китайские товары. Нынешние пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью 250 миллиардов долларов действуют до тех пор, пока страны не заключат второй этап сделки. Президент Штатов объяснил это тем, что иначе у США не осталось бы "козырей для переговоров".

Вице-президент США Майкл Пенс, в свою очередь, полагает, что разногласия между государствами сохранятся. Но подписание соглашения открывает новую главу в их взаимоотношениях, добавил он.

В декабре сообщалось, что США тайно выдворили двух дипломатов Китая. Американские власти обвинили их в шпионаже: якобы они пытались незаконно вторгнуться на военную базу в Вирджинии. Одного из дипломатов также назвали причастным к работе на китайские разведслужбы.

Сами китайцы ситуацию сочли недоразумением. Случай с высылкой дипломатов КНР стал первым за последнее тридцатилетие.