Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

12:22

Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США – Лавров

политика

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о российско-китайских отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не намерена ухудшать отношения с Пекином в угоду Соединенных Штатов.

Также отмечается, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в рамках встречи с Лавровым рассказал ему о книге, посвященной Китаю. В ней прослеживалась мысль о том, что для Америки будет идеальной такая ситуация, когда российско-китайские отношения будут намного хуже, чем взаимодействие с Пекином Вашингтона.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", – пояснил министр.

Ранее Лавров рассказал о готовности американского президента Дональда Трампа к продолжению диалога по проблемам в отношениях стран. Письмо с соответствующим заявлением глава США направил Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика