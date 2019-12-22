Россия не будет портить отношения с Китаем в угоду США – Лавров

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Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о российско-китайских отношениях. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва не намерена ухудшать отношения с Пекином в угоду Соединенных Штатов.

Также отмечается, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в рамках встречи с Лавровым рассказал ему о книге, посвященной Китаю. В ней прослеживалась мысль о том, что для Америки будет идеальной такая ситуация, когда российско-китайские отношения будут намного хуже, чем взаимодействие с Пекином Вашингтона.

"Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы, но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, наверное, заслуживает как минимум признания", – пояснил министр.

Ранее Лавров рассказал о готовности американского президента Дональда Трампа к продолжению диалога по проблемам в отношениях стран. Письмо с соответствующим заявлением глава США направил Москве.