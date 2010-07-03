В Кремле прокомментировали встречу Лаврова и Трампа

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал важным событием встречу Дональда Трампа с Сергеем Лавровым. При этом он подчеркнул, что говорить о позитивных сдвигах в отношениях двух стран пока не приходится, передает News.ru.

"Безусловно, это важный момент, сам факт, что российский министр был принят президентом США. Другое дело, что пока что не приходится говорить о каких-то позитивных сдвигах в наших двусторонних отношениях. Но такие контакты важны", – подчеркнул представитель Кремля.

Переговоры состоялись 10 декабря в Вашингтоне. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи подчеркнул, что переговоры с президентом США прошли в атмосфере взаимопонимания. Это обусловлено прежде всего "ответственностью России и США за положение дел в мире". Министр заявил, что на встрече было обозначено наличие ряда серьезных проблем.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп оповестил, что провел с министром иностранных дел России "очень хорошую встречу". Глава США уточнил, что в ходе беседы обсуждались темы торговли, Северной Кореи, Ирана, контроля над вооружениями, вмешательства в выборы, а также Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).