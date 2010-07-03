Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Фото: официальный Twitter-аккаунт Donald J. Trump

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о прошедшей встрече с Дональдом Трампом. Об этом передает РБК.

Лавров подчеркнул, что переговоры с президентом США прошли в атмосфере взаимопонимания. Это обусловлено прежде всего "ответственностью России и США за положение дел в мире". Министр заявил, что на встрече было обозначено наличие ряда серьезных проблем.

"С обеих сторон есть нацеленность на то, чтобы в тех областях, где мы можем длительно, взаимовыгодно и результативно работать, делать больше, прилагать больше усилий для того, чтобы достигать конкретных результатов", – заверил Лавров.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп оповестил, что провел с министром иностранных дел России "очень хорошую встречу". "С нетерпением ждем продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!" – написал Трамп в своем Twitter.

Глава США уточнил, что в ходе беседы обсуждались темы торговли, Северной Кореи, Ирана, контроля над вооружениями, вмешательства в выборы, а также Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Ранее Дональд Трамп пообещал разобраться с невыдачей виз США делегатам от РФ в ООН. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.