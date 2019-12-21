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Политика

16:52

Трамп готов к продолжению диалога по проблемам в отношениях стран – Лавров

политика

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности к продолжению двустороннего диалога о проблемах в отношении стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, американский лидер направил письмо с соответствующим заявлением.

"Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях", – сообщил Лавров.

Ранее министр нанес рабочий визит в Соединенные Штаты по приглашению американской стороны. Там состоялись переговоры с госсекретарем Майклом Помпео. Кроме того, Лаврова принял в Белом доме Трамп.

Они затронули темы Афгана и обсудили ситуацию в Сирии. Помимо этого в беседе речь шла о безопасности, разоружении и стратегической стабильности. Лавров подчеркнул, что переговоры с президентом США прошли в атмосфере взаимопонимания.

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