США тайно выдворили двух дипломатов Китая

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Соединенные Штаты тайно выдворили двух дипломатов из Китая. Об этом сообщает "Газета.ру".

Американские власти предъявили им обвинения в шпионаже – якобы в сентябре этого года они произвели попытку незаконно вторгнуться на военную базу в Вирджинии. Одного из дипломатов также сочли причастным к работе на китайские разведслужбы.

Вашингтон заявил, что выдворенные граждане Китая выясняли действие системы обеспечения безопасности на базе, однако сами китайцы сложившуюся ситуацию сочли недоразумением.

Отмечается, что данный случай с высылкой дипломатов КНР стал первым за последнее тридцатилетие.

Ранее в Болгарии заявляли о высылке российского дипломата. Он также был сочтен за шпиона.