США тайно выдворили двух дипломатов Китая

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Соединенные Штаты тайно выдворили двух дипломатов из Китая. Об этом сообщает "Газета.ру".
Американские власти предъявили им обвинения в шпионаже – якобы в сентябре этого года они произвели попытку незаконно вторгнуться на военную базу в Вирджинии. Одного из дипломатов также сочли причастным к работе на китайские разведслужбы.
Вашингтон заявил, что выдворенные граждане Китая выясняли действие системы обеспечения безопасности на базе, однако сами китайцы сложившуюся ситуацию сочли недоразумением.
Отмечается, что данный случай с высылкой дипломатов КНР стал первым за последнее тридцатилетие.
Ранее в Болгарии заявляли о высылке российского дипломата. Он также был сочтен за шпиона.
В США тайно выслали двух китайских дипломатов из-за подозрений в шпионаже