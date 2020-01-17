Помпео прокомментировал смену правительства в России

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Госсекретарь США Майк Помпео высказался о смене кабинета министров в России. По мнению политика, Вашингтону необходимо пристально следить за ситуацией. Об этом сообщает РИА Новости.

"С нашей точки зрения, у нас есть отношения со странами. Наши действия в отношении России вряд ли изменятся в результате некоторой перестановки в российском правительстве", – заявил дипломат.

На данный момент известно, что США сменили посла в России. В Москву на место Джона Хантсмана прибыл Джон Салливан.

Правительство РФ в полном составе подало в отставку в среду, 15 января. Произошло это вскоре после того, как Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. В частности, глава государства обозначил необходимость внесения изменений в Конституцию.

Дмитрий Медведев, экс-премьер министр страны, заявил, что отставка кабмина в данной ситуации необходима и не является чем-то необычным.

Новым премьер-министром Российской Федерации был назначен Михаил Мишустин, ранее возглавлявший Федеральную налоговую службу. Кандидатуру премьера предварительно одобрили в Госдуме, после чего президент подписал соответствующий указ.

