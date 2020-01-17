Медведев назвал смену кабмина естественной ситуацией в период перемен

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Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабмина и назвал сложившуюся ситуацию нормальной. Об этом сообщает РИА Новости.
"Так и должно быть в таких ситуациях, они естественны для любой страны и не являются чем-то особенным. Они знаменуют те или иные перемены, которые происходят в стране, будь то конституционные перемены или какие-то иные", – заявил Медведев.
В пятницу, 17 января, в Доме правительства состоялась встреча ушедших в отставку членов кабинета министров с Дмитрием Медведевым и новым премьером РФ Михаилом Мишустиным. Бывший глава правительства выразил надежду на плодотворную работу будущего кабмина.
Правительство России во главе с Дмитрием Медведевым в полном составе подало в отставку в среду, 15 января, через несколько часов после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Глава государства предложил, в частности, внести ряд поправок в Конституцию.
Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин, занимающий пост главы Федеральной налоговой службой. Кандидатуру главы правительства одобрили на заседании Госдумы. Мишустин, в свою очередь, пообещал в скором времени представить новый кабинет министров.
По словам гендиректора Института политических исследований Сергея Маркова, западные СМИ оценивают реформы в сфере российского гоусправления по-разному, сообщает ИА "НСН".
"Меня поразила реакция ведущих западных СМИ. Одни пишут, что это крах Медведева, которого с позором выгнали на малозначащее место. Тут же The Gardian пишет, что это восхождение Медведева – его вывели из под удара ответственности за трудную социально-экономическую ситуацию, и это значит, что он будет президентом после 2024 года", – заявил эксперт.
Марков подчеркнул, что аналогичная противоречивая реакция касается и роли президента РФ в происходящих властных процессах.
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