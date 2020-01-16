Мишустин пообещал представить новый состав кабмина в ближайшие дни

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в ближайшие дни представит новый состав кабмина, сообщает ТАСС.
"Я думаю, что в ближайшее время", – сказал Мишустин, отвечая на вопрос, когда он планирует представить Владимиру Путину список министров.
По его словам, понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, "возникнет в ближайшие дни".
16 января Госдума дала согласие президенту РФ на назначение нынешнего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства. За это решение проголосовали 383 депутата, против голосов не было, воздержался 41 депутат.
Мишустин поблагодарил Госдуму за поддержку его кандидатуры, а также пообещал держать связь с парламентом и сверять курс правительства.
Накануне Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Он подчеркнул, что это необходимо, чтобы дать президенту возможность принимать решения, необходимые для изменения Конституции.
После этого Владимир Путин подписал указ об отставке правительства. Глава государства поручил правительству исполнять свои обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Российский лидер также поблагодарил кабмин за работу, заявив, что удовлетворен достигнутыми результатами.
Путин предложил кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Было собрано внеочередное заседание, в котором принял участие и сам Мишустин.
"Единая Россия" поддержала кандидатуру Мишустина.
Послание Путина связывает нацпроекты в единую программу – Мишустин
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