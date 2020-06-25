Эксперты рассказали, во сколько россиянам может обойтись отдых в СНГ

Эксперты туристического рынка предполагают, что после долгого перерыва Россия может возобновить первые международные перелеты со странами СНГ. Закрыть российские границы пришлось еще в марте из-за ситуации с коронавирусом. Разбираемся, во сколько россиянам может обойтись отдых в ближнем зарубежье, а также на какие курорты стоит обратить внимание.
Когда полетим?
Замминистра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения. Об этом 25 июня сообщил "Коммерсант". По мнению Нерадько, начать стоит с государств СНГ, а полеты в другие страны открывать в индивидуальном порядке с учетом эпидемиологической обстановки принимающей стороны.
Уточняется, что инициатива уже направлена в Роспотребнадзор, кроме того, документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. "Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", – заявили в секретариате Голиковой.
Вице-премьер России Юрий Борисов ранее заявлял, что страна откроет международное авиасообщение тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка, при этом он затруднился назвать конкретные сроки.
Такого же мнения придерживается и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказал, что россияне вновь начнут летать за границу при отсутствии рисков распространения коронавируса, или же когда они будут минимальны.
А спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уверен, что при возобновлении международного авиасообщения важно учитывать не только ситуацию с коронавирусом, но согласованность в действиях с другими странами – участниками различных авиационных конвенций. При этом он добавил, что при полетах из России в страны СНГ должен действовать принцип паритета.
"Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то, естественно, в СНГ мы полетим в первую очередь", – сказал Иванов.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия к открытию границ будет двигаться максимально осторожно, поскольку пока ситуация с коронавирусом "слишком подвижная".
Кроме того, он подчеркнул, что решение об открытии границ должно быть максимально взвешенным и как минимум не гарантировать ухудшения обстановки в стране.
Сколько может стоить отдых?
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что полеты в страны СНГ могут открыть в первую очередь, поскольку между государствами существуют прочные политические связи.
"А страны СНГ, во-первых, – это наши партнеры, с которыми у нас очень развиты и интеграционные, и политические связи, есть кого возить и для чего возить, деловые визиты. Есть естественная потребность и необходимость в этом, в том числе и туристского назначения", – объяснил он.
По мнению Барзыкина, отдых в странах СНГ в этом году будет пользоваться спросом, поскольку отдохнуть там можно сравнительно недорого.
В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул, что отдых в странах СНГ доступный и всегда был востребован у туристов. По мнению эксперта, популярностью пользуются такие направления, как Армения, Узбекистан, Азербайджан и санаторно-курортный отдых в Белоруссии.
"Отдых в странах СНГ доступен. Много именно пакетных предложений, например по экскурсионным и оздоровительным турам. Туристы предпочитают средний ценовой диапазон от 25 до 35 тысяч рублей на человека с перелетом. Это на 7–10 дней", – рассказал собеседник Москвы 24.
При этом, по словам Горина, можно отдохнуть даже бюджетнее.
Кроме того, отдых в ближнем зарубежье в ситуации, когда другие страны еще не открыты, туристы рассмотрят с интересом, уверен эксперт.
Горин также выделил ряд плюсов путешествий именно по этим государствам. "Есть среди них страны, где не нужен заграничный паспорт, например Белоруссия, Армения. Нет языкового барьера, это страны, в которых очень много людей свободно разговаривают на русском языке", – пояснил он.
Важен и еще один принцип отдыха в странах ближнего зарубежья – круглогодичность. "Где-то есть море, где-то есть озера. Есть возможности катания на лыжах, потому что горные кластеры позволяют организовывать интересный зимний отдых. Ну и, опять-таки, возможность культурно-познавательного, исторического и природного туризма", – отметил Горин.
Эксперт добавил, что в странах СНГ особой популярностью пользуется туризм выходного дня, когда можно отправиться в непродолжительное путешествие. "Например, люди с удовольствием посещают Армению в выходные. Такие короткие туры дают возможность спланировать интересные маршруты", – сказал он.
Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова также порекомендовала обратить внимание на отдых в Белоруссии, Азербайджане и Армении.
"Белоруссия – как место, где прекрасные санаторные комплексы, туда ездили в основном отдыхать осенью, потому что в большинстве случаев это лечебный отдых. На втором месте стоит Азербайджан, на третьем – Армения", – объяснила она.
Также Осипова отметила, что для экскурсионных программ большой популярностью пользуется столица Азербайджана – Баку.
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