Эксперты рассказали, во сколько россиянам может обойтись отдых в СНГ

Эксперты туристического рынка предполагают, что после долгого перерыва Россия может возобновить первые международные перелеты со странами СНГ. Закрыть российские границы пришлось еще в марте из-за ситуации с коронавирусом. Разбираемся, во сколько россиянам может обойтись отдых в ближнем зарубежье, а также на какие курорты стоит обратить внимание.



Когда полетим?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Замминистра транспорта и глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения. Об этом 25 июня сообщил "Коммерсант". По мнению Нерадько, начать стоит с государств СНГ, а полеты в другие страны открывать в индивидуальном порядке с учетом эпидемиологической обстановки принимающей стороны.

Уточняется, что инициатива уже направлена в Роспотребнадзор, кроме того, документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. "Решения о возобновлении международного авиасообщения будут приняты симметрично, с учетом договоренностей России с другими странами, исходя из эпидемиологической ситуации", – заявили в секретариате Голиковой.





С 27 марта Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами на фоне распространения коронавирусной инфекции. Мера не коснулась ввозных рейсов, а также почтовых, грузовых, санитарных и гуманитарных. Кроме того, были разрешены перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории России и полеты, осуществляемые по отдельным решениям. Конкретной информации, касающейся сроков открытия российских границ, пока нет.

Вице-премьер России Юрий Борисов ранее заявлял, что страна откроет международное авиасообщение тогда, когда позволит эпидемиологическая обстановка, при этом он затруднился назвать конкретные сроки.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

Такого же мнения придерживается и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она рассказал, что россияне вновь начнут летать за границу при отсутствии рисков распространения коронавируса, или же когда они будут минимальны.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет реэкспорта вируса в Российскую Федерацию с теми, кто приезжает.

А спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов уверен, что при возобновлении международного авиасообщения важно учитывать не только ситуацию с коронавирусом, но согласованность в действиях с другими странами – участниками различных авиационных конвенций. При этом он добавил, что при полетах из России в страны СНГ должен действовать принцип паритета.

"Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то, естественно, в СНГ мы полетим в первую очередь", – сказал Иванов.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявлял, что Россия к открытию границ будет двигаться максимально осторожно, поскольку пока ситуация с коронавирусом "слишком подвижная".





Александр Грушко замминистра иностранных дел РФ Все страны идут в сторону открытия границ очень аккуратными шагами, совершенно оправданно опасаясь новой вспышки коронавируса или, как говорят медики, второй волны пандемии. Поэтому здесь надо соблюдать максимальную осторожность.

Кроме того, он подчеркнул, что решение об открытии границ должно быть максимально взвешенным и как минимум не гарантировать ухудшения обстановки в стране.



Сколько может стоить отдых?

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в разговоре с Москвой 24 рассказал, что полеты в страны СНГ могут открыть в первую очередь, поскольку между государствами существуют прочные политические связи.

"А страны СНГ, во-первых, – это наши партнеры, с которыми у нас очень развиты и интеграционные, и политические связи, есть кого возить и для чего возить, деловые визиты. Есть естественная потребность и необходимость в этом, в том числе и туристского назначения", – объяснил он.

По мнению Барзыкина, отдых в странах СНГ в этом году будет пользоваться спросом, поскольку отдохнуть там можно сравнительно недорого.



Юрий Барзыкин вице-президент РСТ Ценовая политика будет на уровне прошлого года... А может быть, даже ниже по некоторым позициям. Никто цены не поднимает, чтобы не обмануть сторону потребителя, потому что значительно упал поток.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин подчеркнул, что отдых в странах СНГ доступный и всегда был востребован у туристов. По мнению эксперта, популярностью пользуются такие направления, как Армения, Узбекистан, Азербайджан и санаторно-курортный отдых в Белоруссии.

"Отдых в странах СНГ доступен. Много именно пакетных предложений, например по экскурсионным и оздоровительным турам. Туристы предпочитают средний ценовой диапазон от 25 до 35 тысяч рублей на человека с перелетом. Это на 7–10 дней", – рассказал собеседник Москвы 24.

При этом, по словам Горина, можно отдохнуть даже бюджетнее.



Дмитрий Горин вице-президент АТОР Есть понятие "платежеспособный спрос" туриста, который сейчас находится тоже в непростой ситуации. В период пандемии многие потеряли работу, кто-то потерял в зарплате. В этой ситуации как раз есть пакетные туры: туристические компании помогут организовать более доступное путешествие.

Кроме того, отдых в ближнем зарубежье в ситуации, когда другие страны еще не открыты, туристы рассмотрят с интересом, уверен эксперт.

Горин также выделил ряд плюсов путешествий именно по этим государствам. "Есть среди них страны, где не нужен заграничный паспорт, например Белоруссия, Армения. Нет языкового барьера, это страны, в которых очень много людей свободно разговаривают на русском языке", – пояснил он.



Важен и еще один принцип отдыха в странах ближнего зарубежья – круглогодичность. "Где-то есть море, где-то есть озера. Есть возможности катания на лыжах, потому что горные кластеры позволяют организовывать интересный зимний отдых. Ну и, опять-таки, возможность культурно-познавательного, исторического и природного туризма", – отметил Горин.

Эксперт добавил, что в странах СНГ особой популярностью пользуется туризм выходного дня, когда можно отправиться в непродолжительное путешествие. "Например, люди с удовольствием посещают Армению в выходные. Такие короткие туры дают возможность спланировать интересные маршруты", – сказал он.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова также порекомендовала обратить внимание на отдых в Белоруссии, Азербайджане и Армении.

"Белоруссия – как место, где прекрасные санаторные комплексы, туда ездили в основном отдыхать осенью, потому что в большинстве случаев это лечебный отдых. На втором месте стоит Азербайджан, на третьем – Армения", – объяснила она.

Также Осипова отметила, что для экскурсионных программ большой популярностью пользуется столица Азербайджана – Баку.



Соболева Илона