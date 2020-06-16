Международные полеты возобновятся при согласии большинства стран – Иванов

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Международное авиасообщение может открыться только тогда, когда все страны-участники различных авиационных конвенций одновременно согласятся возобновить полеты. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
При этом он допустил, что при полетах из России в страны СНГ должен действовать принцип паритета.
"Если все страны СНГ, с кем у нас есть полеты (с Грузией у нас, например, нет полетов по определению вообще, и вряд ли они возобновятся в ближайшее время), если те страны, с которыми авиасообщение было до пандемии, согласятся возобновить, то, естественно, в СНГ мы полетим в первую очередь", – цитирует Иванова ТАСС.
При этом он обратил внимание, что главными при возобновлении международного авиасообщения должны остаться меры эпидемиологической безопасности.
Минтранс России считает, что говорить о сроках пока рано. Там уточнили, что этот вопрос рассмотрят после того, как будет обеспечена безопасность перелетов внутри страны.
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко подчеркнул, что Россия будет двигаться к открытию границ максимально осторожно, чтобы не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом. Он напомнил об опасности второй волны пандемии. Грушко добавил, что ряд стран открывает границы в основном точечно и для отдельных стран-соседей.
Глава Ростуризма Зарина Догузова полагает, что предпосылок для быстрого возобновления отрасли в мире пока что нет. Ситуация во многих странах остается сложной, констатировала она.
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