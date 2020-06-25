Росавиация предложила план по возобновлению международного авиасообщения – СМИ

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Глава Росавиации Александр Нерадько предложил кабмину план по возобновлению международного авиасообщения. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, Нерадько выразил мнение, что начать возобновление международного авиасообщения нужно с государств СНГ. В материале говорится, что авиасообщение с другими странами предлагается возобновить в индивидуальном порядке в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Согласно информации издания, соответствующее предложение направлено в Роспотребнадзор. Также документ передали в аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой. Вопрос открытия авиасообщения рассматривается, но итоговые решения примут с учетом договоренностей с другими странами.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что международное сообщение возобновят только тогда, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка.

В конце марта РФ полностью закрыла авиасообщение с другими странами за исключением вывозных, грузовых и почтовых рейсов. Такой шаг был связан с распространением COVID-19. При этом позднее были открыты границы для выезда россиян за рубеж на работу и учебу.

Ранее СМИ сообщали, что Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж с 15 июля.