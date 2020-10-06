Еще 1 156 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 156 человек, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 255 100 человек", – сказала вице-мэр.

Те, кто вылечился от COVID-19, могут стать донорами плазмы. Для этого нужно позвонить по телефону 8 (495) 870-45-16.

Сергей Собянин ранее заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась. Он отметил, что пациенты продолжают прибывать в больницы, число больных в тяжелом состоянии также медленно увеличивается. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и Москва идет в мировом тренде.

С 28 сентября москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не рекомендуется выходить из дома без особой необходимости. Кроме того, Сергей Собянин попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу. Глава города также напомнил о необходимости строгого соблюдения правил санитарной безопасности.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ управляема. Он отметил, что наиболее серьезное положение с COVID-19 складывается в крупных городах, в том числе в Москве.

По данным ВОЗ на 6 октября, в мире выявлено уже более 35,1 миллиона случаев заражения, свыше 1,035 миллиона человек скончались. Всего в России выявлено 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровели 982 324 человека.