Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Еще 1 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 306 пациентов", – отметила Ракова.

Всего в столице от COVID-19 выздоровели 260 433 человек. Сообщается, что для подтверждения отсутствия заболевания врачи проводят специальные исследования. Всем, кто остается под наблюдением медиков, дают соответствующие рекомендации.

Москвичи, вылечившиеся от коронавируса, также могут стать донорами плазмы. Она используется в курсе лечения от COVID-19. По всем вопросам, касающихся сдачи крови, можно обратиться по номеру телефона: 8 (495) 870-45-16

Ранее Ракова сообщила, что плазму крови выздоровевших от коронавируса будут использовать для лечения во всех столичных больницах. Она отметила, что в Москве был принят стандарт лечения от COVID-19, который включает в себя современные противовирусные препараты и антикоагулянты.

За последние сутки в Москве из-за осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 30 пациентов. У всех был подтвержден диагноз "пневмония". Глава города Сергей Собянин рассказал, что более 80% умерших от COVID-19 в столице были лица старше 60 лет.