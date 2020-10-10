Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Еще 1 306 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 306 пациентов", – отметила Ракова.
Всего в столице от COVID-19 выздоровели 260 433 человек. Сообщается, что для подтверждения отсутствия заболевания врачи проводят специальные исследования. Всем, кто остается под наблюдением медиков, дают соответствующие рекомендации.
Москвичи, вылечившиеся от коронавируса, также могут стать донорами плазмы. Она используется в курсе лечения от COVID-19. По всем вопросам, касающихся сдачи крови, можно обратиться по номеру телефона: 8 (495) 870-45-16
Ранее Ракова сообщила, что плазму крови выздоровевших от коронавируса будут использовать для лечения во всех столичных больницах. Она отметила, что в Москве был принят стандарт лечения от COVID-19, который включает в себя современные противовирусные препараты и антикоагулянты.
За последние сутки в Москве из-за осложнений, связанных с коронавирусом, скончались 30 пациентов. У всех был подтвержден диагноз "пневмония". Глава города Сергей Собянин рассказал, что более 80% умерших от COVID-19 в столице были лица старше 60 лет.
Москвичам рассказали, как город борется с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: