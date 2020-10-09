В Москве скончались 30 пациентов с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве скончались 30 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 3 272 новых случая коронавирусной инфекции. При этом 1 424 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 259 127 человек.

Сергей Собянин ранее принял решение об открытии двух резервных коронавирусных госпиталей в столице. Они будут организованы в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" и в ледовом дворце "Крылатское".

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что действующие в России меры профилактики COVID-19 являются эффективными, и их соблюдение позволит избежать новых ограничений.

Также она рассказала, что больше всего заболевших в сентябре было среди работников офисов. По ее словам, эти люди долгое время были "на дистанте и в отпусках", а теперь "собрались и только осваивают новые правила социального поведения".

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 36 миллионов случаев заражения, свыше 1,049 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.