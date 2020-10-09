Собянин заявил, что более 80% умерших от COVID-19 в Москве были гражданами старше 60 лет

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Почти 83% умерших от коронавируса в Москве – лица старше 60 лет, сообщил столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Если посмотреть сухую статистику, то она, конечно, ужасает. Почти 83% умерших от ковида – это граждане старше 60 лет", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что половина из скончавшихся из-за осложнений от COVID-19 имели хронические заболевания. Среди таковых у умерших от коронавируса часто имеются почечная недостаточность и диабет, сказал Собянин.

Глава города отметил, что нынешняя динамика ситуации с COVID-19 не предвещает ничего хорошего. Собянин подчеркнул, что в столице увеличивается численность тяжелых больных, которые попадают в реанимацию и находятся на аппарате ИВЛ.

Ранее Собянин назвал теорию, согласно которой коронавирус стал менее опасным, необъективной. Он подчеркнул, что прошедшая неделя не принесла улучшения ситуации с COVID-19. Глава города отметил, что прирост заболевших коронавирусом в столице стабильно превышает планку в 3 тысячи человек в сутки.

Собянин также рассказал, что количество тестов на COVID-19 в Москве удвоилось по сравнению с весенним периодом. Он подчеркнул, что их качество также увеличилось в два раза.