Российскую вакцину "Спутник V" одобрила 55-я страна

16:20
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрирована в Республике Маврикий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата", – говорится в сообщении.
В фонде уточнили, что препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Таким образом, "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек, отметили в РФПИ.
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил допуска российской вакцины "Спутник V" в страну без разрешения Европейского союза. Он назвал подобное решение нормальным прагматизмом.
Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.
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