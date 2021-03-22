Российскую вакцину "Спутник V" одобрила 55-я страна

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российская вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V" зарегистрирована в Республике Маврикий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Маврикий, которая стала 55-м государством мира, одобрившим применение препарата", – говорится в сообщении.

В фонде уточнили, что препарат зарегистрировали в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Таким образом, "Спутник V" одобрен в странах с общим населением свыше 1,4 миллиарда человек, отметили в РФПИ.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги не исключил допуска российской вакцины "Спутник V" в страну без разрешения Европейского союза. Он назвал подобное решение нормальным прагматизмом.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от COVID-19 была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

Применение препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Габоне, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане. В список также входят Венгрия, Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Сан-Марино, Узбекистан, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения, Белоруссия и ряд других стран.

