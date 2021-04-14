Минздрав разрешил онкобольным участвовать в исследованиях "ЭпиВакКороны" и "КовиВака"

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Добровольцам с онкологическими заболеваниями разрешили принимать участие в клинических исследованиях вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от Минздрава РФ.

Ранее сенатор Татьяна Кусайко направила главе Минздрава Михаилу Мурашко запрос о том, какая работа выполняется ведомством для оценки эффективности и безопасности вакцин против COVID-19 для онкологических больных. В ответе в министерстве здравоохранения заявили, что в проходящих в данный момент клинических исследованиях препаратов могут принять участие добровольцы с наличием онкологических заболеваний.

"В настоящее время проводятся клинические исследования III фазы для оценки эффективности и безопасности вакцин "Эпиваккорона" и "Ковивак", в которых могут принять участие добровольцы с онкологическими заболеваниями", – сообщается в ответе.

Уточняется, что документ подписал заместитель главы Минздрава РФ Олег Гриднев.

Ранее сообщалось, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против "британской" и "южноафриканской" мутаций коронавируса. После прививки этим препаратом в 94% случаев образуются антитела.

По словам директора Центра имени Чумакова РАН Айдара Ишмухаметова, препарат "КовиВак" также будет эффективен против новых мутаций коронавируса.