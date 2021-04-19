Центр имени Чумакова планирует начать третью стадию испытаний вакцины "КовиВак" в мае

Фото: ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова/ТАСС

В научном центре имени М. П. Чумакова РАН рассказали, что планируют в мае провести третью стадию клинических испытаний вакцины от COVID-19 "КовиВак". Об этом сообщил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.

По его словам, в испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска, уточнил специалист.

"Третью фазу мы планируем провести начиная с мая", – заявил Чернов в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее сообщалось, что в российские регионы направили первые партии вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак", созданной в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.