Центр имени Чумакова планирует начать третью стадию испытаний вакцины "КовиВак" в мае

Фото: ФНЦИ и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова/ТАСС
В научном центре имени М. П. Чумакова РАН рассказали, что планируют в мае провести третью стадию клинических испытаний вакцины от COVID-19 "КовиВак". Об этом сообщил заместитель гендиректора по проектной деятельности и инновациям центра Константин Чернов.
По его словам, в испытаниях примут участие свыше 32 тысяч человек. Данная фаза будет проводиться в отношении групп риска, уточнил специалист.
"Третью фазу мы планируем провести начиная с мая", – заявил Чернов в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее сообщалось, что в российские регионы направили первые партии вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак", созданной в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: