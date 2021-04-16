Первые партии вакцины "КовиВак" отправлены в российские регионы

Фото: ФНЦИ и разработки имени М. П. Чумакова/ТАСС

В российские регионы направили первые партии вакцины для профилактики коронавирусной инфекции "КовиВак", созданной в центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора Центра Айдара Ишмухаметова.

"Первые партии цельновирионной инактивированной вакцины "КовиВак" вчера поздно вечером были отправлены в российские регионы. Постепенно начинаем отгружать и отправлять нашу вакцину потребителям", – сказал он.

Ранее Ишмухаметов заявил, что вакцина от COVID-19 "КовиВак" будет эффективна против новых мутаций коронавируса.

Он отметил, что может с уверенностью делать подобные заявления, так как "КовиВак" – цельновирионная вакцина, то есть создавалась на основе цельного вируса. В ней содержится весь пул антигенов, что поможет справляться с мутациями, число которых на сегодняшний день незначительно.