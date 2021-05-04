В России выявили 7 770 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 7 770 новых случаев коронавируса, сообщает Оперштаб. В 945 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

На Москву пришлось 2 050 случаев, на Санкт-Петербург – 709, на Московскую область – 625, на Ростовскую область – 220, на Воронежскую область – 149, на Самарскую область – 139, на Иркутскую область – 132, на Саратовскую область – 126.

Наименьший темп прироста зафиксирован в Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Республике Тыва, Сахалинской и Магаданской областях.

Всего в России подтверждено 4 839 514 случаев коронавируса. За сутки выздоровели 6 755 человек, за все время пандемии – 4 457 044 человека. Скончались от болезни за 24 часа 337 пациентов, за все время – 111 535.

Ранее вирусологи сообщили, что заразность новых штаммов коронавируса может оказаться в шесть раз выше обычных. По мнению специалистов, один человек, подхвативший мутировавший вирус, может заразить более двух десятков.

По мнению замруководителя центра "Вектор" Роспотребнадзора Татьяны Непомнящих, российский препарат "ЭпиВакКорона" эффективен против всех циркулирующих штаммов коронавируса.