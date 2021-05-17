В России выявили 9 328 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 9 328 новых случаев COVID-19, при этом в 1 556 из них болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперативный штаб.
На Москву пришлось 3 573 случая, на Санкт-Петербург – 763, на Московскую область – 701, на Ростовскую область – 202, на Нижегородскую область – 136, на Воронежскую область – 134, на Иркутскую область – 118, на Самарскую область – 117, на Саратовскую область – 113, на Республику Саха (Якутия) – 105, на Республику Крым – 99, на Красноярский край – 99, на Свердловскую область – 97, на Волгоградскую область – 94, на Пермский край – 94.
В России за все время пандемии зафиксировали 4 949 573 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зарегистрирован в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%, Республике Тыва, Еврейской автономной области – 0,02%, Сахалинской области – 0,03%.
За последние сутки в стране подтверждено 340 смертей от коронавируса, за все время пандемии умерли 116 211 человек. За минувшие 24 часа выздоровел 7 181 человек, за все время – 4 563 254.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил о возможности появления мутаций коронавируса, устойчивых к вакцинам, в случае активного распространения инфекции в бедных странах. Он выразил обеспокоенность нынешней ситуацией с COVID-19. По его словам, хотя некоторые страны быстро прививают свое население, все еще есть государства, которые не получили ни одной дозы.
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