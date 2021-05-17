Врач объяснил, почему второй год пандемии может привести к большему числу смертей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 объяснил, почему второй год пандемии коронавирусной инфекции может привести к большему количеству смертей.
Ранее такой прогноз озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его данным, COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей.
Владимир Болибок отметил, что высказывание гендиректора ВОЗ может быть основано на нескольких факторах. Одним из них, по словам эксперта, являются данные о проблемах с вакцинацией в некоторых государствах.
"ВОЗ ведь смотрит ситуацию не только в развитых странах, а по всей планете. А доступ к вакцинам имеет только так называемый золотой миллиард, включая нашу страну. Богатые страны могут потратить деньги на вакцинацию населения, у бедных стран с этим будет большая проблема", – заявил специалист.
Если не задуматься о вакцинации всех жителей Земли, прирост смертности может начаться как раз за счет необеспеченных вакциной государств, считает аллерголог-иммунолог. По его словам, ярким примером на данный момент является Индия, где побиты все рекорды заболеваемости.
"На мой взгляд, во всей Африке сейчас так же. И что там происходит с коронавирусом, мы вообще не знаем. Отчитываясь, они приводят смешные цифры. Непонятно, кто и как там считает количество заболевших", – рассуждает эксперт.
"В ковидный период более высокая смертность среди людей, которые переболели. По данным ученых, угроза умереть в течение шести месяцев после перенесенного ковида почти в 20 раз выше", – говорит врач.
Еще одним аргументом в пользу слов главы ВОЗ может стать возможная третья волна заболеваемости COVID-19, продолжает собеседник Москвы 24. По его словам, она уже началась в некоторых странах.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что в мировом масштабе ситуация с коронавирусом будет оставаться напряженной еще на протяжении полугода, а возможно, и года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: