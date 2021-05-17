Врач объяснил, почему второй год пандемии может привести к большему числу смертей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 объяснил, почему второй год пандемии коронавирусной инфекции может привести к большему количеству смертей.

Ранее такой прогноз озвучил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его данным, COVID-19 уже привел более чем к 3,3 миллиона смертей.

Владимир Болибок отметил, что высказывание гендиректора ВОЗ может быть основано на нескольких факторах. Одним из них, по словам эксперта, являются данные о проблемах с вакцинацией в некоторых государствах.

"ВОЗ ведь смотрит ситуацию не только в развитых странах, а по всей планете. А доступ к вакцинам имеет только так называемый золотой миллиард, включая нашу страну. Богатые страны могут потратить деньги на вакцинацию населения, у бедных стран с этим будет большая проблема", – заявил специалист.

Если не задуматься о вакцинации всех жителей Земли, прирост смертности может начаться как раз за счет необеспеченных вакциной государств, считает аллерголог-иммунолог. По его словам, ярким примером на данный момент является Индия, где побиты все рекорды заболеваемости.

"На мой взгляд, во всей Африке сейчас так же. И что там происходит с коронавирусом, мы вообще не знаем. Отчитываясь, они приводят смешные цифры. Непонятно, кто и как там считает количество заболевших", – рассуждает эксперт.





Владимир Болибок аллерголог-иммунолог Еще одна проблема – это постковидное состояние у переболевших людей. В этой группе значительно более высокая смертность от последствий коронавируса. Ведь этот вирус проявляет все скрытые заболевания человека. Особенно это касается заболеваний, связанных с сосудами.

"В ковидный период более высокая смертность среди людей, которые переболели. По данным ученых, угроза умереть в течение шести месяцев после перенесенного ковида почти в 20 раз выше", – говорит врач.

Еще одним аргументом в пользу слов главы ВОЗ может стать возможная третья волна заболеваемости COVID-19, продолжает собеседник Москвы 24. По его словам, она уже началась в некоторых странах.





Владимир Болибок аллерголог-иммунолог Осенью – зимой 2021–2022 годов у нас опять будет всплеск коронавирусной инфекции. Это произойдет в силу респираторно-простудного характера этого вируса. И в сезон простуд он как раз нас и будет накрывать.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что в мировом масштабе ситуация с коронавирусом будет оставаться напряженной еще на протяжении полугода, а возможно, и года.