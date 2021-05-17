В ВОЗ объяснили смертельную опасность сверхурочной работы

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В ВОЗ заявили, что сверхурочная работа может нанести вред сердцу и мозгу. Об этом сообщает News.ru.

При работе более 55 часов в неделю риск смерти от сосудистых заболеваний, в числе которых инсульт, увеличивается на 35%, а от ишемической болезни – на 17%.

По данным организации, в 2016 году от инсульта из-за сверхурочной работы скончались 398 тысяч человек. Причиной смерти еще 347 тысяч человек стали сердечные заболевания. Больше опасности подвержены мужчины, они погибают в 72 из 100% случаев.

В ВОЗ считают, что оптимальным количеством рабочих часов в неделю является 35–40.

На вынужденную работу в выходные пожаловались почти 60% россиян, притом что каждый второй россиянин трудится вечерами и ночами минимум несколько раз в месяц. Ради карьерных перспектив выходит на работу в выходные и праздничные дни 31% россиян, еще 26% – по необходимости, для 22% опрошенных это является дополнительным заработком.

Ранее аналитический центр сервиса для управления бизнесом "Битрикс24" выяснил у россиян, приходится ли им работать сверхурочно. Результаты опроса показали, что почти половина (47%) перерабатывает.