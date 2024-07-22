25% месячной нормы осадков выпало 21 июля в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Около 25% от месячной нормы осадков выпало в центре Москвы 21 июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в воскресенье, 21 июля, в центре Москвы наблюдались сильные дожди, в результате которых на метеостанции Балчуг зафиксировали около 21 миллиметра осадков, что составляет 25% от нормы осадков для "засушливого" июля. Он отметил, что больше всего осадков выпало на метеостанции Луговая – 17 миллиметров, Электроугли и Талдом – по 13 миллиметров, в Можайске – 6 миллиметров, а в Наро-Фоминске и Дмитрове – по 4 миллиметра.

"На опорной столичной метеостанции ВДНХ выпало 3 миллиметра, в Тушине – всего 0,3 миллиметра, МГУ – 0,6 миллиметра", – уточнил Тишковец.

При этом он предупредил, что 22 июля в столице может выпасть до 9–14 миллиметров осадков, то есть еще 15% от месячной нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что самая прохладная погода за всю неделю с 22 по 28 июля ожидается в Москве в понедельник, 22-го числа. В этот день воздух прогреется днем только до 21–23 градусов. Такая температура, по его словам, на один градус ниже нормы.

Синоптик объяснил, что небольшое похолодание произошло из-за прохождения через Москву холодного циклона. По словам Вильфанда, на протяжении всего дня погода будет оставаться облачной.

