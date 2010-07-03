Эксперты рассказали, какие товары и услуги подорожают в апреле

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цена на продукты в стране в феврале в среднем выросли на 0,8 процента, свидетельствуют данные Росстата. Средний чек за один поход в магазин увеличился на 2,3 процента (до 573 рублей), сообщает сайт "Аргументы и факты".

По мнению экспертов, уже в апреле темпы роста потребительских цен могут увеличиться сразу до 6 процентов. Основная причина этого – у торговых сетей заканчиваются запасы товаров, произведенных при старой ставке НДС.

"Основной рост цен придется на продовольствие, причем на товары базового потребления: крупы, хлеб, муку, молочную продукцию", – считает аналитик финансовой компании QBF Денис Иконников.

Хлеб подорожает из-за нескольких факторов: из-за увеличения оптовых цен на зерно, роста экспортных поставок зерновых, а также умеренного урожая 2018 года. В весенний сезон традиционно дорожают овощи и фрукты.

В течение года на 4,6 процента подорожают сигареты и на 0,9 процента – алкоголь. На табак увеличиваются акцизы, а для отечественного вина и шампанского отменяется ряд льгот.

Не исключен рост стоимости коммунальных услуг. "Стоит ожидать роста стоимости электроэнергии, введения нового платежа за утилизацию мусора. Также могут увеличиться цены на дополнительные цифровые услуги, – домофон, кабельное телевидение, услуги интернет-провайдеров и сотовой связи – новые антитеррористические и антиэкстремистские законы требуют значительных затрат для их выполнения", – прокомментировал директор МФК "Займер" Роман Макаров.

Ранее сообщалось, что в РФ значительно выросли цена на авиабилеты. Подорожание происходило по нескольким причинам, в частности из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений авиабилетов по льготным ценам и промоакциям. Сервис OneTwoTrip указал, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33 процента, на международных – на 18 процентов.