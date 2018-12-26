СМИ предупреждают о значительном подорожании интернета

В России с начала 2019 года ожидается рост цен на мобильный интернет. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Content Review.
Эксперты сообщили, что цены на мобильный интернет могут значительно вырасти, когда вступит в силу "закон Яровой", а налог на добавленную стоимость увеличится с 18 до 20 процентов. По данным издания, операторы сотовой связи уже оповестили своих абонентов о повышении стоимости услуг.
По результатам исследования, Россия занимает восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета. Стоимость одного гигабайта составила 55,5 рубля. Таким образом, этот показатель снизился с мая 2018 года на 15 процентов, отметили эксперты.
С января 2019 года ставка НДС вырастет до 20 процентов. Ставка страховых взносов в социальные внебюджетные государственные фонды сохранится на уровне 30 процентов. Как отмечали в правительстве РФ, это позволит увеличить доходы бюджета на 620 миллиардов рублей в год.
О необходимости изменить ставку НДС заявил Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 декабря. Президент подчеркнул, что в начале 2019 года ожидается небольшой всплеск инфляции из-за повышения НДС, однако впоследствии он утихнет.
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