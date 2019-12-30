Кремль объяснил роль Путина в обмене пленными в Донбассе

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин напрямую не задействован в обмене пленными в Донбассе, но влияет на него косвенно. Об этом сообщает RT.

"Президент России не принимает участия в этих переговорах, в этих контактах, президент России использует свое влияние, свой авторитет с тем, чтобы способствовать осуществлению подобного обмена", – подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что обмен будут осуществлять стороны конфликта, к которым Россия отношения не имеет. Он добавил, что процесс усложняет отсутствие прямых контактов между Киевом и представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Как заявил глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, обмен пленными – важный шаг к мирному урегулированию существующего конфликта. Об этом сообщает ИА "НСН".

"То, что этот обмен способствует созданию более адекватной атмосферы доверия, это правда. Означает ли это, что дальше процесс будет двигаться в русле доверия и продвижения по пути мирного урегулирования? Не факт", – заявил эксперт.

По мнению Погребинского, президент Украины Владимир Зеленский стремится удержать уровень рейтинга доверия к собственным действиям. Сам обмен хотя и был принят неоднозначно, но протестовало против него все же меньшее количество граждан страны.

Процедура обмена пленными началась в Донбассе в воскресенье, 29 декабря. Об этом заявляла омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Изначально речь шла о передаче 87 сторонников ДНР в Донецк, в обратную сторону должны были последовать 55 представителей украинских силовых ведомств.

