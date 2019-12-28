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Политика

28 декабря, 23:41

Суд в Киеве смягчил меру пресечения экс-беркутовцам по делу о Евромайдане

суды происшествия за рубежом политика

Фото: depositphotas/Andrey Popov

Киевский апелляционный суд в субботу смягчил меру пресечения бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут". Об этом сообщает РИА Новости.

Экс-беркутовцы, которых обвиняют в расстрелах на акциях протеста в Киеве, были заявлены для участия в обмене пленными в Донбассе. По решению суда, им изменили меру пресечения в виде личного поручительства.

"Суд постановил, апелляционные жалобы обвиняемых Зинченко, Аброськина, Янишевского Маринченко и Тамптуры удовлетворить частично", – объявила председательствующая судья Маргарита Васильева.

Майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов во время протестов 2013 года. Сотрудников "Беркута" обвинили в гибели более 100 человек. Подразделение было распущено, а его участников судили.

В мае 2019 года действующий на тот момент президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины, хотя проходил свидетелем по делу о гибели людей на Евромайдане. Тогда сообщалось, что политик не заявлял о причинах своей неявки и не связывался со следователем.

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