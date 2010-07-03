Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Украинский президент Петр Порошенко не явился на допрос в Генеральную прокуратуру. Такое заявление сделал начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк в эфире телеканала "112 Украина".
Действующий глава государства проходит свидетелем по делу о гибели людей на Евромайдане. По утверждению Горбатюка, Порошенко не сообщал о причинах неявки и не связывался со следователем.
Отмечается, что следователи вызывали украинского лидера когда тот рассказал новые данные во время публичных выступлений. О дополнительном допросе Порошенко просили еще за три месяца до выборов.
Прокурор пожаловался, что президент так и не подписал протокол первого допроса, несмотря на обещания. Из-за этого у протокола на протяжении двух с половиной лет нет процессуального статуса.
Порошенко заявлял, что лично выносил тела погибших и помогал раненым во время Евромайдана. Опубликовавшие запись слов президента уверены, что он приукрашивает свою роль и пытается "переписать историю".
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