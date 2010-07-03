Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Фото: ТАСС/Марченко Анна

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос 7 мая действующего президента Петра Порошенко как свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"На завтра вызван (Порошенко). И для подписи старого (протокола допроса), и для дополнительного допроса", – сказано в сообщении.

Время допроса пока не уточняется. Порошенко ранее неоднократно заявлял, что лично выносил тела погибших в ходе Евромайдана и помогал раненым.