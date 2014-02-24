Евромайдан на Украине: кто оплатит кризис в стране

"Вечер с Ксенией Соколянской": кто оплатит кризис на Украине

Сегодня в столицу Украины прилетела верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон. Помимо встреч с вышедшей на свободу Тимошенко и политиками Евромайдана, главной темой переговоров будет размеры и условия оказания финансовой помощи Украине. Деньги Киеву нужны, причем нужны срочно. Страна - банкрот. Вопрос в том, какому именно режиму Евросоюз собирается дать кредиты или гарантии.

Уничтожение памятника в Стрые - это свидетельство очень негативных тенденций, которые сейчас происходят на Украине. Начиная с 90-х годов в этой стране используются исторические мифы для формирования антисоветской и антироссийской идентичности.

Местные активисты Евромайдана перекрыли международную трассу Киев-Чоп и досматривают все проезжающие машины и фуры. Революционное творчество масс в действии. Народная таможня проверяет добро.

К сожалению, на одном из видео, из-за расстояния, не было слышно, на каком языке и в каких выражениях люди с битами убеждают мирных дальнобойшиков предъявить документы и груз. Зато другой ролик, снятый на киевской заправке и ставший рекордсменом по количеству просмотров в сети, может приоткрыть завесу тайны.

Как говорил Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно добиться многого. Сейчас активисты Евромайдана, бойцы "правого сектора", украинские националисты уже получили от новых властей официальный статус и на законном основании патрулируют улицы Киева и других городов. Возможно, среди них есть и Андрей Либич, свободный националист, прославившийся два года назад пламенным выступлением на открытии памятника Степану Бандере в городе Великие Мосты.

Бандера - не персонаж из скучных книг так называемых интеллектуалов и интеллигентов. Их Бандера - искусственный и неправдивый. Настоящий Бандера не играл в пустословие. За поясом он носил пистолет, в кармане нож и листовку с воззванием прирезать какую-нибудь оккупационную свинью.

Многочисленные поставленные на Украине памятники Бандере и Шухевичу, а также лозунги про героев, которым слава - ни зарплат, ни прибавочной стоимости не производят. Возможно, пустая казна и необходимость платить по долгам в конце концов заставят новые украинские власти изменить националистическую риторику и вернуться в реальность.

А главный вопрос по прежнему один - финансовый. Кто именно возьмет на содержание государственное образование, которое как маятник совершает резкие колебания от национализма до клептократии и обратно. Евросоюзу и г-же Эштон очень бы хотелось, чтобы за все заплатила Россия. Однако, как говорится на Украине - дякую, дурних нема.

Николай Петров