Путин поставил вопрос о минских договоренностях в беседе с Зеленским

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили урегулирование конфликта в Донбассе в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул важность полной реализации минского "комплекса мер" и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате". Российский лидер прямо поинтересовался, собирается ли Киев выполнять минские договоренности.

Кроме того, Путин и Зеленский подняли вопросы поддержания режима прекращения огня, дальнейшего разведения сил и разминирования. Президент РФ выразил готовность продолжать содействие освобождению и обмену лиц, связанных с конфликтом.

Российский глава заявил о недопустимости искажения правды о Второй мировой войне. В январе Зеленский во время визита в Польшу сказал, что Советский Союз стал одним из виновников Второй мировой войны. Он упомянул "сговор тоталитарных режимов", первой жертвой которого, по его словам, стал польский народ.

На саммите в декабре лидеры стран договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Кроме того, главы России и Украины пришли к соглашению в вопросе обеспечения бессрочного прекращения огня в Донбассе. Путин отмечал, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.