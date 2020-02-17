Дата нового саммита в "нормандском формате" не определена – Песков

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что обсуждается возможность проведения следующего саммита в "нормандском формате".

"Пока точного понимания нет", – уточнил он, заявив, что точная дата встречи представителей Германии, России, Украины и Франции пока не определена.

Также Песков отметил неясность того, может ли состояться встреча в апреле, передает ТАСС.

Ранее Путин и Зеленский провели переговоры по встрече в формате "нормандской четверки". В ходе телефонного разговора лидеры России и Украины обсудили подготовку к встрече и поговорили о выполнении соглашений, которые были достигнуты во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года.

На последнем саммите Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате "всех на всех". Кроме того, главы государств пришли к соглашению в вопросе обеспечения бессрочного прекращения огня в Донбассе.